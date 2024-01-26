Politico: Лидеры ЕС готовы лишить Венгрию голоса, если та заблокирует €50 млрд для Украины

Саммит ЕС, на котором должны еще раз рассмотреть 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля

Виктор Орбан (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Журналисты Politico со ссылкой на пятерых неназванных европейских чиновников и дипломатов пишут, что лидеры Евросоюза готовы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, если она будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине на саммите 1 февраля.

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Как отметили собеседники издания, "после многих лет мягкого подхода к Будапешту европейские дипломаты дали понять, что "ядерный вариант" – отстранение Венгрии от процесса голосования в ЕС – больше не является чем-то невероятным".

Другие страны ЕС готовы выступить против Будапешта, угрожающего безопасности Украины – страны-кандидата на вступление в блок. Это стало бы историческим шагом для лидеров, полагающихся на сплоченность и единодушие, пишет Politico.

"Если Орбан снова заблокирует соглашение о 50 млрд евро для Украины на февральском саммите, применение статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом", – сказал дипломат, с которым поговорили журналисты.

18 января Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Европейский совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС. Инициатором такой идеи является депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа, который в начале января заявил, что ему удалось собрать все необходимые 120 голосов под соответствующей петицией.

14 декабря 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Венгерский премьер Орбан во время голосования вышел из зала.

Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

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