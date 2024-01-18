Позбавлення Угорщини права голосу в ЄС. Європарламент схвалив резолюцію

Прапор Угорщини (Ілюстративне фото)

Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа заявив, що Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС.

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9 січня Сарвамаа запропонував застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.

Через три дні фінський депутат заявив, що йому вдалося зібрати всі необхідні 120 голосів.

"Позитивна новина. Прогрес у цій справі насправді блискавичний. Від моменту подання його петиції до ухвалення спільної позиції Європарламенту пройшло лише 10 днів. Тепер хід за країнами – членами ЄС", – написав Сарвамаа сьогодні.

Фото: Петрі Сарвамаа/X

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали.

Однак угорський лідер під час цього самого саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

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