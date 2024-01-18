Позбавлення Угорщини права голосу в ЄС. Європарламент схвалив резолюцію
Прапор Угорщини (Ілюстративне фото)

Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа заявив, що Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС. 

9 січня Сарвамаа запропонував застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.

Через три дні фінський депутат заявив, що йому вдалося зібрати всі необхідні 120 голосів.

"Позитивна новина. Прогрес у цій справі насправді блискавичний. Від моменту подання його петиції до ухвалення спільної позиції Європарламенту пройшло лише 10 днів. Тепер хід за країнами – членами ЄС", – написав Сарвамаа сьогодні.

Фото: Петрі Сарвамаа/X
Фото: Петрі Сарвамаа/X

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