Позбавлення Угорщини права голосу в ЄС. Європарламент схвалив резолюцію
Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа заявив, що Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС.
9 січня Сарвамаа запропонував застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.
Через три дні фінський депутат заявив, що йому вдалося зібрати всі необхідні 120 голосів.
"Позитивна новина. Прогрес у цій справі насправді блискавичний. Від моменту подання його петиції до ухвалення спільної позиції Європарламенту пройшло лише 10 днів. Тепер хід за країнами – членами ЄС", – написав Сарвамаа сьогодні.
- 14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали.
- Однак угорський лідер під час цього самого саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.
- Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.
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