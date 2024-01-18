Лишение Венгрии права голоса в ЕС. Европарламент одобрил резолюцию
Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа заявил, что Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Европейский Совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС.
9 января Сарваама предложил применить против Венгрии процедуру в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.
Через три дня финский депутат заявил, что ему удалось собрать все необходимые 120 голосов.
"Положительная новость. Прогресс по этому делу действительно молниеносный. С момента представления его петиции до принятия общей позиции Европарламента прошло всего 10 дней. Теперь ход по странам-членам ЕС", – написал Сарвамаа сегодня.
- 14 декабря 2023 Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Венгерский премьер Орбан во время голосования вышел из зала.
- Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.
- Следующий саммит ЕС, на котором должны еще раз рассмотреть 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.
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