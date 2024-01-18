Лишение Венгрии права голоса в ЕС. Европарламент одобрил резолюцию
Флаг Венгрии (Иллюстративный фото)

Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа заявил, что Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Европейский Совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС.

9 января Сарваама предложил применить против Венгрии процедуру в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

Через три дня финский депутат заявил, что ему удалось собрать все необходимые 120 голосов.

"Положительная новость. Прогресс по этому делу действительно молниеносный. С момента представления его петиции до принятия общей позиции Европарламента прошло всего 10 дней. Теперь ход по странам-членам ЕС", – написал Сарвамаа сегодня.

Фото: Петрі Сарвамаа/X
Фото: Петри Сарвамаа/X

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