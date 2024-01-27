ЕС может выделить 50 млрд евро Украине 1 февраля. Кулеба: Есть обнадеживающие шаги

Кулеба заявил, что у Украины есть "обнадеживающие ожидания" относительно выделения помощи от ЕС

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что надеется на выделение нового пакета от Европейского союза в 50 млрд евро на заседании Евросовета 1 февраля. Об этом он сообщил после переговоров с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

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По его словам, обсуждался вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Здесь у нас подходы общие, и Литва как член обоих институтов максимально помогает нам на пути к членству в них", — сказал Кулеба.

Он отметил, что темой диалога с Ландсбергисом также был вопрос заморозки российских активов и санкций.

Дипломат заявил, что Украина и Литва имеют общие "обнадеживающие ожидания" от заседания Евросовета 1 февраля.

"Есть прогресс в открытии Европейского фонда мира, относительно которого ситуация была длительно заблокирована из-за позиции отдельных членов ЕС. Мы работаем над разблокированием, и есть обнадеживающие шаги в этом направлении", — резюмировал глава МИД.

14 декабря 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Венгерский премьер Орбан во время голосования вышел из зала.

Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

Журналисты Politico со ссылкой на пятерых неназванных европейских чиновников и дипломатов пишут, что лидеры Евросоюза готовы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, если она будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине на саммите 1 февраля.

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