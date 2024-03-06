Россия ударила по Одессе, когда Зеленский был там с премьером Греции. Есть жертвы

Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний ракетный удар по Одессе, где он находится с официальным визитом вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Глава государства сообщил на совместной пресс-конференции, что в результате удара захватчиков есть погибшие и раненые.

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Украинский лидер сообщил, что вместе с греческим премьером не только слышал, но видел этот российский удар.

"Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в результате удара есть погибшие и раненые, конкретные детали еще неизвестны.

Президент отметил, что оккупантам все равно, по кому наносить удары — по военным, гражданским или международным гостям.

"Этим людям все равно. Они либо с ума сошли, либо они полностью не контролируют, что их террористическая армия творит", – сказал он.

Глава государства заявил, что Украине нужно, прежде всего, защищаться, и лучше всего для этого подходит система противовоздушной обороны.

По его словам, план по усилению ПВО есть у партнеров, и Украина "понемногу" усиливается: "Медленнее, чем хотелось, но, к сожалению, это то, что есть. Но то, что мы усиливаемся ежедневно — это тоже факт".

Взрыв в Одессе раздался сегодня утром в 10:44, Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики в 10:45. В последние дни захватчики атаковали город дронами-камикадзе типа Shahed.

Греческий премьер сообщил, что Зеленский и штаб показывали ему порт и то, что делается для восстановления украинского морского пути и то, какой ущерб он понес от российских атак. По словам Мицотакиса, в конце встречи участники услышали звук сирен и взрывы, которые были "очень близко" — они не успели уйти в защищенное место.

Судя по видео, президент и премьер Греции давали пресс-конференцию рядом с разрушенным оккупантами Спасо-Преображенским собором в центре Одессы.

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