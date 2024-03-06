Росія масовано атакувала Україну "шахедами". ППО збила 38 цілей, але є прильоти

Сили протиповітряної оборони збили 38 із 42 дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 6 березня

Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

Російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 6 березня, зафіксовано прильоти. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що загалом ворог випустив 42 безпілотники.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 38 "шахедів".

Увечері місцева влада повідомляла про вибухи в Одесі та роботу ППО.

У Сумській обласній військовій адміністрації написали про три прильоти у різних частинах Сум, на місцях працюють аварійні служби, постраждалі отримують необхідну допомогу.

У ніч на суботу другого березня російські загарбники завдали удару "шахедами" по Одесі. Через це загинуло 12 людей, серед них – п'ятеро дітей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар по Одесі – це ще один приклад втрат, до яких призводить затягування постачання зброї для України.

У ніч проти 5 березня окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе Shahed-136 – Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 "шахедів" на Одещині.

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