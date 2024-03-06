Росія масовано атакувала Україну "шахедами". ППО збила 38 цілей, але є прильоти
Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

Російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 6 березня, зафіксовано прильоти. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що загалом ворог випустив 42 безпілотники.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 38 "шахедів".

Увечері місцева влада повідомляла про вибухи в Одесі та роботу ППО.

У Сумській обласній військовій адміністрації написали про три прильоти у різних частинах Сум, на місцях працюють аварійні служби, постраждалі отримують необхідну допомогу.

Читайте також: Росія свідомо вбила дітей в Одесі, її безкарність триває – глава МЗС Литви

війнаодесаСумиГенштабппоShahed-136дрони-камікадзе