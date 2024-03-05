В Одесі чути вибухи під час російської атаки "шахедами". Працює ППО
В Одесі під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів, повідомив журналіст LIGA.net. Повітряні сили попереджали про загрозу російських дронів-камікадзе типу Shahed.
22:09. Повітряні сили повідомили про такий рух безпілотників РФ:
→ БпЛА на Полтавщині – у напрямку Миргорода;
→ дві групи "шахедів" на Харківщині – північно-західним курсом;
→ "шахеди" на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини;
→ група "шахедів" на Одещині – курсом на Вінниччину;
→ кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.
23:13-23:20. У цьому проміжку в Одесі було чути два вибухи, повідомив журналіст LIGA.net.
23:21. Було чути ще один вибух у місті.
23:22. Рух "шахедів" на Сумщину з Полтавської області, повідомили ПС.
23:33. Військові повідомили про загрозу дронів для Чернігівщини.
23:35. "Чергова група "шахедів" з Чорного моря в напрямку Одеси", – Повітряні сили.
23:41. Оголошено загрозу безпілотників для Кіровоградської та Вінницької областей.
23:50. Чути вибух в Одесі, повідомив журналіст LIGA.net.
23:53. Два вибухи у місті.
23:55. Оперативне командування "Південь" повідомило, що йде бойова робота сил протиповітряної оборони.
"Не заважайте! Не фільмуйте і не викладайте [роботу ППО]", – написали військові.
Подальші оновлення з'являтимуться у стрічці новин вранці. Про перебіг повітряних тривог офіційно інформують Повітряні сили та представники влади на місцях.
- У ніч на суботу другого березня російські загарбники завдали удару "шахедами по Одесі. Через це загинуло 12 людей, серед них – п'ятеро дітей.
- У ніч проти 5 березня окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе Shahed-136 - Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 "шахедів" на Одещині.
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