В Одесі чути вибухи під час російської атаки "шахедами". Працює ППО

Shahed (Фото: A. Gusev / Pacific Press)

В Одесі під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів, повідомив журналіст LIGA.net. Повітряні сили попереджали про загрозу російських дронів-камікадзе типу Shahed.

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22:09. Повітряні сили повідомили про такий рух безпілотників РФ:

→ БпЛА на Полтавщині – у напрямку Миргорода;

→ дві групи "шахедів" на Харківщині – північно-західним курсом;

→ "шахеди" на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини;

→ група "шахедів" на Одещині – курсом на Вінниччину;

→ кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.

23:13-23:20. У цьому проміжку в Одесі було чути два вибухи, повідомив журналіст LIGA.net.

23:21. Було чути ще один вибух у місті.

23:22. Рух "шахедів" на Сумщину з Полтавської області, повідомили ПС.

23:33. Військові повідомили про загрозу дронів для Чернігівщини.

23:35. "Чергова група "шахедів" з Чорного моря в напрямку Одеси", – Повітряні сили.

23:41. Оголошено загрозу безпілотників для Кіровоградської та Вінницької областей.

23:50. Чути вибух в Одесі, повідомив журналіст LIGA.net.

23:53. Два вибухи у місті.

23:55. Оперативне командування "Південь" повідомило, що йде бойова робота сил протиповітряної оборони.

"Не заважайте! Не фільмуйте і не викладайте [роботу ППО]", – написали військові.

Подальші оновлення з'являтимуться у стрічці новин вранці. Про перебіг повітряних тривог офіційно інформують Повітряні сили та представники влади на місцях.

У ніч на суботу другого березня російські загарбники завдали удару "шахедами по Одесі. Через це загинуло 12 людей, серед них – п'ятеро дітей.

У ніч проти 5 березня окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе Shahed-136 - Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 "шахедів" на Одещині.

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