Россия массированно атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила 38 целей, но есть прилеты
Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 6 марта, зафиксированы прилеты. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что всего враг выпустил 42 беспилотника.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 38 "шахедов".

Вечером местные власти сообщали о взрывах в Одессе и работе ПВО.

В Сумской областной военной администрации написали о трех прилетах в разных частях Сум, на местах работают аварийные службы, пострадавшие получают необходимую помощь.

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