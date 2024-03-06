Россия массированно атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила 38 целей, но есть прилеты

Силы противовоздушной обороны сбили 38 из 42 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 6 марта

Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 6 марта, зафиксированы прилеты. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что всего враг выпустил 42 беспилотника.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 38 "шахедов".

Вечером местные власти сообщали о взрывах в Одессе и работе ПВО.

В Сумской областной военной администрации написали о трех прилетах в разных частях Сум, на местах работают аварийные службы, пострадавшие получают необходимую помощь.

В ночь на субботу второго марта российские захватчики нанесли удар "шахедами" по Одессе. Из-за этого погибли 12 человек, среди них – пятеро детей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар по Одессе – это еще один пример потерь, к которым приводит затягивание поставок оружия для Украины.

В ночь на 5 марта оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе Shahed-136 – Силам противовоздушной обороны удалось сбить 18 "шахедов" в Одесской области.

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