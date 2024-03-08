Россия массированно атаковала Украину "шахедами". ПВО удалось уничтожить 33 дрона
Российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 8 марта. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что россияне выпустили 37 беспилотников.
Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 33 цели.
Поздно вечером в Одессе гремели взрывы, "шахеды" летели в сторону областного центра и Затоки.
Воздушные силы уточнили, что БпЛА запускали из района Балаклавы во временно оккупированном Крыму, боевую работу вели зенитчики, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
Также захватчики запустили одну ракету С-300 и две управляемые авиационные ракеты типа Х-59.
- 6 марта Россия в очередной раз атаковала Одессу. В это время в городе находились президент Зеленский и премьер Греции.
- Кириакос сообщил, что Зеленский и штаб показывали ему порт, а в конце встречи участники услышали звук сирен и "очень близко" взрывы – они не успели пойти в защищенное место.
- Зеленский, комментируя очередную атаку РФ, заявил, что "им все равно, куда бить". По его данным, в результате удара есть погибшие и раненые.
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