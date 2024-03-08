Россия массированно атаковала Украину "шахедами". ПВО удалось уничтожить 33 дрона

Всего россияне запустили по Украине 37 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 8 марта

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 8 марта. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что россияне выпустили 37 беспилотников.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 33 цели.

Поздно вечером в Одессе гремели взрывы, "шахеды" летели в сторону областного центра и Затоки.

Воздушные силы уточнили, что БпЛА запускали из района Балаклавы во временно оккупированном Крыму, боевую работу вели зенитчики, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Также захватчики запустили одну ракету С-300 и две управляемые авиационные ракеты типа Х-59.

6 марта Россия в очередной раз атаковала Одессу. В это время в городе находились президент Зеленский и премьер Греции.

Кириакос сообщил, что Зеленский и штаб показывали ему порт, а в конце встречи участники услышали звук сирен и "очень близко" взрывы – они не успели пойти в защищенное место.

Зеленский, комментируя очередную атаку РФ, заявил, что "им все равно, куда бить". По его данным, в результате удара есть погибшие и раненые.

Читайте также: Ракетный удар по Одессе. CNN пишет, что ракета прилетела в 500 метрах от Зеленского