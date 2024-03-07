В Одессе гремят взрывы. Россия запустила ударные дроны

Оккупанты в очередной раз запустили "шахеды" по Украине

Охота на "шахеды" (Фото: Facebook, Анатолий Штефан)

Поздно вечером 7 марта Россия в очередной раз запустила "шахеды" по Украине. Журналист LIGA.net в Одессе сообщил о минимум трех взрывах в городе.

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О движении "шахедов" Воздушные силы предупредили в 22:32. В 23:02 стало известно, что несколько новых групп "шахедов" с Черного моря направляются в сторону Одессы и Затоки.

Журналист LIGA.net сообщил, что два взрыва были слышны в 23:10, еще один – в 23:23. Вероятно, это работа украинской противовоздушной обороны.

По состоянию на 23:29 атака "шахедов" на Одесскую область с Черного моря продолжается. Воздушные силы призвали одесситов оставаться в укрытиях.

6 марта Россия в очередной раз атаковала Одессу. В это время в городе находились Зеленский и премьер Греции.

Кириакос сообщил, что Зеленский и штаб показывали ему порт, а в конце встречи участники услышали звук сирен и "очень близко" взрывы – они не успели пойти в защищенное место.

Зеленский, комментируя очередную атаку РФ, заявил, что "им все равно, куда бить". По его данным, в результате удара есть погибшие и раненые.

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