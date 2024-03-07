Ракетный удар по Одессе. CNN пишет, что ракета прилетела в 500 метрах от Зеленского

CNN пишет, что кортеж лидеров "ощутил на себе воздействие удара"

Владимир Зеленский (Фото: EPA/IGOR TKACHENKO)

Во время удара россиян по Одессе 6 марта ракета врага упала в 500 метрах от президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на собственные источники.

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По словам собеседника издания, кортеж, который вез лидеров во время визита в город, "ощутил на себе воздействие удара".

Отмечается, что Зеленский и Мицотакис увидели "гриб" дыма после прилета.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10:41, после чего раздался мощный взрыв. В 10:45 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

На совместной пресс-конференции украинский лидер заявил о погибших и раненых, а Мицотакис рассказал, что взрыв произошел неподалеку от них. Удар наносился по портовой инфраструктуре, погибли пять человек.

В последние дни захватчики атаковали город дронами-камикадзе типа Shahed.

Греческий премьер сообщил, что Зеленский и штаб показывали ему порт и то, что делается для восстановления украинского морского пути и то, какой ущерб он понес от российских атак. По словам Мицотакиса, в конце встречи участники услышали звук сирен и взрывы, которые были "очень близко", — они не успели уйти в защищенное место.

Судя по видео, президент и премьер Греции давали пресс-конференцию рядом с разрушенным оккупантами Спасо-Преображенским собором в центре Одессы.

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