В результате российского удара по Одессе 6 марта погибли пять человек – ВМС ВСУ
В результате российского ракетного удара по портовой инфраструктуре Одессы 6 марта погибли пять человек. Об этом LIGA.net сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"ВМС может подтвердить вражеский удар по городу Одесса, к сожалению, есть жертвы в количестве пяти человек", – сказал он.
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10:41, после чего раздался мощный взрыв, сообщал собеседник LIGA.net в городе. В 10:45 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Это произошло, когда президент Владимир Зеленский и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис находились с визитом в Одессе.
На совместной пресс-конференции украинский лидер заявил о погибших и раненых, а Мицотакис рассказал, что взрыв произошел неподалеку от них.
На просьбу поделиться ощущениями, премьер Греции сказал: "<...> Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели уйти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт".
- Ряд медиа и блогеров со ссылкой на греческую газету ProtoThema написали, что Россия в Одессе нанесла ракетный удар вблизи кортежа Зеленского. По данным журналистов, взрыв прогремел примерно в 150 метрах от консульства Греции в Одессе.
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