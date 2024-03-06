В результате российского удара по Одессе 6 марта погибли пять человек – ВМС ВСУ

Оккупанты ударили по припортовой инфраструктуре города в день, когда президент Зеленский и премьер Греции находились там с визитом

Вид на Одессу с моря (Скриншот)

В результате российского ракетного удара по портовой инфраструктуре Одессы 6 марта погибли пять человек. Об этом LIGA.net сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"ВМС может подтвердить вражеский удар по городу Одесса, к сожалению, есть жертвы в количестве пяти человек", – сказал он.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10:41, после чего раздался мощный взрыв, сообщал собеседник LIGA.net в городе. В 10:45 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Это произошло, когда президент Владимир Зеленский и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис находились с визитом в Одессе.

На совместной пресс-конференции украинский лидер заявил о погибших и раненых, а Мицотакис рассказал, что взрыв произошел неподалеку от них.

На просьбу поделиться ощущениями, премьер Греции сказал: "<...> Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели уйти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт".

Ряд медиа и блогеров со ссылкой на греческую газету ProtoThema написали, что Россия в Одессе нанесла ракетный удар вблизи кортежа Зеленского. По данным журналистов, взрыв прогремел примерно в 150 метрах от консульства Греции в Одессе.

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