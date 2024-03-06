Внаслідок російського удару по Одесі 6 березня загинули п'ятеро людей – ВМС ЗСУ

Окупанти вдарили по припортовій інфраструктурі міста в день, коли президент Зеленський та прем'єр Греції перебували там з візитом

Вид на Одесу з моря (Скриншот)

Внаслідок російського ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей. Про це LIGA.net повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"ВМС може підтвердити ворожий удар по місту Одеса, на жаль, є жертви в кількості п'яти осіб", — сказав він.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух, повідомляв співрозмовник LIGA.net в місті. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Це сталося, коли президент Володимир Зеленський та грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс перебували з візитом в Одесі.

На спільній пресконференції український лідер заявив про загиблих та поранених, а Міцотакіс розповів, що вибух стався неподалік від них.

На прохання поділитися відчуттями, прем'єр Греції сказав: "<...> Вже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід".

Низка медіа і блогерів з посиланням на грецьку газету ProtoThema написали, що Росія в Одесі завдала ракетного удару поблизу кортежу Зеленського. За даними журналістів, вибух пролунав приблизно у 150 метрах від консульства Греції в Одесі.

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