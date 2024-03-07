Ракетний удар по Одесі. CNN пише, що ракета прилетіла за 500 метрів від Зеленського

CNN пише, що кортеж лідерів "відчув на собі вплив удару"

Володимир Зеленський (Фото: EPA/IGOR TKACHENKO)

Під час удару росіян по Одесі 6 березня ракета ворога впала за 500 метрів від президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Про це повідомив канал CNN із посиланням на власні джерела.

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За словами співрозмовника видання, кортеж, який віз лідерів під час візиту до міста, "відчув на собі вплив удару".

Зазначається, що Зеленський та Міцотакіс побачили "гриб" диму після прильоту.

Повітряна тривога на Одещині була оголошена о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

На спільній пресконференції український лідер заявив про загиблих та поранених, а Міцотакіс розповів, що вибух стався неподалік від них. Удар завдавався по портовій інфраструктурі, загинуло п'ятеро осіб.

Останніми днями загарбники атакували місто дронами-камікадзе типу Shahed.

Грецький прем'єр повідомив, що Зеленський і штаб показували йому порт і те, що робиться для відновлення українського морського шляху, а також те, яку шкоду він зазнав від російських атак. За словами Міцотакіса, наприкінці зустрічі учасники почули звук сирен та вибухи, які були "дуже близько", – вони не встигли піти в захищене місце.

Судячи з відео, президент та прем'єр Греції давали пресконференцію поряд зі зруйнованим окупантами Спасо-Преображенським собором у центрі Одеси.

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