В Одесі гримлять вибухи. Росія запустила ударні дрони

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

Пізно ввечері 7 березня Росія вчергове запустила "шахеди" по Україні. Журналіст LIGA.net в Одесі повідомив про щонайменше три вибухи у місті.

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Про рух "шахедів" Повітряні сили попередили о 22:32. О 23:02 стало відомо, що кілька нових груп "шахедів" з Чорного моря прямують у бік Одеси і Затоки.

Журналіст LIGA.net повідомив, що два вибухи було чутно о 23:10, ще один – о 23:23. Ймовірно, це робота української протиповітряної оборони.

Станом на 23:29 атака "шахедів" на Одещину з Чорного моря триває. Повітряні сили закликали одеситів залишатись в укриттях.

6 березня Росія вчергове атакувала Одесу. В цей час у місті перебували Зеленський і прем'єр Греції.

Кіріакос повідомив, що Зеленський та штаб показували йому порт, а наприкінці зустрічі учасники почули звук сирен та вибухи, які були "дуже близько" – вони не встигли піти в захищене місце.

Зеленський, коментуючи чергову атаку РФ, заявив, що "їм все одно, куди бити". За його даними, внаслідок удару є загиблі та поранені.

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