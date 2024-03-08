Прилеты под Одессой. Россияне ударили "шахедами" по объекту инфраструктуры, был пожар
Мобильная огневая группа (Фото: скриншот с видео)

Российская армия атаковала дронами-камикадзе Shahed-136 Одессу и область в ночь на 8 марта. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 18 беспилотников.

Зафиксирован прилет в законсервированный объект инфраструктуры, он получил повреждения.

Начался пожар на открытой местности, который оперативно ликвидировали спасатели.

Обошлось без пострадавших. 

Всего ПВО сбила 33 из 37 "шахедов" в нескольких областях. 

  • 6 марта Россия в очередной раз атаковала Одессу. В это время в городе находились президент Зеленский и премьер Греции.
  • Кириакос сообщил, что Зеленский и штаб показывали ему порт, а в конце встречи участники услышали звук сирен и "очень близко" взрывы – они не успели пойти в защищенное место.
  • Зеленский, комментируя очередную атаку РФ, заявил, что "им все равно, куда бить". По его данным, в результате удара есть погибшие и раненые.

Читайте также: Ракетный удар по Одессе. CNN пишет, что ракета прилетела в 500 метрах от Зеленского

войнапвоодесская областьОлег КиперShahed-136дроны-камикадзе