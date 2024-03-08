Прилеты под Одессой. Россияне ударили "шахедами" по объекту инфраструктуры, был пожар
Российская армия атаковала дронами-камикадзе Shahed-136 Одессу и область в ночь на 8 марта. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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По его словам, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 18 беспилотников.
Зафиксирован прилет в законсервированный объект инфраструктуры, он получил повреждения.
Начался пожар на открытой местности, который оперативно ликвидировали спасатели.
Обошлось без пострадавших.
Всего ПВО сбила 33 из 37 "шахедов" в нескольких областях.
- 6 марта Россия в очередной раз атаковала Одессу. В это время в городе находились президент Зеленский и премьер Греции.
- Кириакос сообщил, что Зеленский и штаб показывали ему порт, а в конце встречи участники услышали звук сирен и "очень близко" взрывы – они не успели пойти в защищенное место.
- Зеленский, комментируя очередную атаку РФ, заявил, что "им все равно, куда бить". По его данным, в результате удара есть погибшие и раненые.
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