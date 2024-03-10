ЗСУ: Росія використала модернізовані авіабомби для обстрілу Мирнограда, а не С-300

Наслідки обстрілу Мирнограда (Фото: Прокуратура Донецької області)

Російська окупаційна армія використала нові авіаційні бомби під час обстрілу Мирнограда Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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"Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілі росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН", – сказав він.

За його словами, йдеться про покращену авіабомбу, що фактично витісняє звичні ФАБи.

Модернізовані російські авіабомби мають додаткові функції планування і додаткові силові установки, додав Лиховій.

"Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", – заявив речник.

В ніч проти 10 березня Росія атакувала Мирноград, як вважалося, трьома зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення дістали 11 людей, серед яких є підліток.

Раніше Defence Express писав, що ворог почав використовувати для завдання ударів боєприпаси під маркуванням "УМБП". Вони виготовлені на базі ФАБ-250 і є аналогом "дешевої крилатої ракети".

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Прокуратура Донецької області опублікувала фото з наслідками ворожої атаки на Мирноград.

Фото: Прокуратура

Фото: Прокуратура

У ніч проти 10 березня в Тюменській області РФ стався потужний вибух на газопроводі. Є відео. Також повідомляється про влучання БпЛА по нафтобазі у Курській області.

Цієї ж ночі Росія атакувала дронами та ракетами промислові об'єкти в Одеській та Дніпропетровській областях, у Миколаївській області ворожий "шахед" пошкодив лінію електропередачі.

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