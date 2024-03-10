ВСУ: Россия использовала модернизированные авиабомбы для обстрела Мирнограда, а не С-300
Российская оккупационная армия использовала новые авиационные бомбы при обстреле Мирнограда Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.
"Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300, однако по уточненной информации, поступившей от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы планирующей авиабомбы УМПБ Д-30СН", – сказал он.
По его словам, речь идет об улучшенной авиабомбе, фактически вытесняющей привычные ФАБы.
Модернизированные российские авиабомбы обладают дополнительными функциями планирования и дополнительными силовыми установками, добавил Лыховий.
"Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами", – заявил спикер.
В ночь на 10 марта Россия атаковала Мирноград, как считалось, тремя зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате ударов ранения получили 11 человек, среди которых есть подросток.
Ранее Defence Express писал, что враг начал использовать для нанесения ударов боеприпасы под маркировкой "УМБП". Они изготовлены на базе ФАБ-250 и являются аналогом "дешевой крылатой ракеты".
Прокуратура Донецкой области опубликовала фото с последствиями атаки противника на Мирноград.
- В ночь на 10 марта в Тюменской области РФ произошел мощный взрыв на газопроводе. Есть видео. Также сообщается о попадании БПЛА по нефтебазе в Курской области.
- Этой же ночью Россия атаковала дронами и ракетами промышленные объекты в Одесской и Днепропетровской областях, в Николаевской области вражеский "шахед" повредил линию электропередачи.
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