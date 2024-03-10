ВСУ: Россия использовала модернизированные авиабомбы для обстрела Мирнограда, а не С-300

Дмитрий Лиховой заявил, что новые российские авиабомбы обладают дополнительными функциями планирования и дополнительными силовыми установками

Последствия обстрела Мирнограда (Фото: Прокуратура Донецкой области)

Российская оккупационная армия использовала новые авиационные бомбы при обстреле Мирнограда Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

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"Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300, однако по уточненной информации, поступившей от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы планирующей авиабомбы УМПБ Д-30СН", – сказал он.

По его словам, речь идет об улучшенной авиабомбе, фактически вытесняющей привычные ФАБы.

Модернизированные российские авиабомбы обладают дополнительными функциями планирования и дополнительными силовыми установками, добавил Лыховий.

"Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами", – заявил спикер.

В ночь на 10 марта Россия атаковала Мирноград, как считалось, тремя зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате ударов ранения получили 11 человек, среди которых есть подросток.

Ранее Defence Express писал, что враг начал использовать для нанесения ударов боеприпасы под маркировкой "УМБП". Они изготовлены на базе ФАБ-250 и являются аналогом "дешевой крылатой ракеты".

Скриншот с Telegram

Прокуратура Донецкой области опубликовала фото с последствиями атаки противника на Мирноград.

Фото: Прокуратура

Фото: Прокуратура

В ночь на 10 марта в Тюменской области РФ произошел мощный взрыв на газопроводе. Есть видео. Также сообщается о попадании БПЛА по нефтебазе в Курской области.

Этой же ночью Россия атаковала дронами и ракетами промышленные объекты в Одесской и Днепропетровской областях, в Николаевской области вражеский "шахед" повредил линию электропередачи.

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