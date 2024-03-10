Россияне ударили FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине, без воды около 2000 человек

Фото: Евгений Евтушенко

Российские захватчики ударили FPV-дронами по Никополю и населенному пункту Мировской общины и дважды совершили артиллерийский обстрел. В результате атак есть повреждения, без воды осталось около 2000 человек. Об этом сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

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По его данным, оккупанты ударили одиннадцатью дронами-камикадзе – из них Силы обороны обезвредили семь, также захватчики дважды обстреляли Никополь и Мировскую общину из ствольной артиллерии.

В результате атак пострадавших нет, отметил чиновник.

Всего в результате атак РФ повреждены два многоэтажных дома, объект инфраструктуры, электрическое оборудование, а из-за действий захватчиков без централизованного водоснабжения осталось около 2000 абонентов, написал Евтушенко.

Он призвал жителей прибрежных населённых пунктов провести ночь в укрытии или воспользоваться правилом двух стен.

Фото: Евгений Евтушенко

Фото: Евгений Евтушенко

6 марта в Никополе в результате российского артобстрела был разрушен гипермаркет "Эпицентр".

В ночь на 10 марта оккупационные российские войска нанесли воздушные удары по Мирнограду Донецкой области. Спикер ОСГВ "Таврия" заявил, что захватчики использовали новые авиационные бомбы при обстреле Мирнограда.

В Донецкой области из-за российской атаки дронами Shahed по Доброполью погибли два человека, в городе Часов Яр из-за российского артобстрела погиб пожилой мужчина. В результате ночного удара по Доброполью получили разрушения два административных здания, начались пожары – один удалось потушить, другой продолжают ликвидировать.

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