Россияне ударили FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине, без воды около 2000 человек
Российские захватчики ударили FPV-дронами по Никополю и населенному пункту Мировской общины и дважды совершили артиллерийский обстрел. В результате атак есть повреждения, без воды осталось около 2000 человек. Об этом сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.
По его данным, оккупанты ударили одиннадцатью дронами-камикадзе – из них Силы обороны обезвредили семь, также захватчики дважды обстреляли Никополь и Мировскую общину из ствольной артиллерии.
В результате атак пострадавших нет, отметил чиновник.
Всего в результате атак РФ повреждены два многоэтажных дома, объект инфраструктуры, электрическое оборудование, а из-за действий захватчиков без централизованного водоснабжения осталось около 2000 абонентов, написал Евтушенко.
Он призвал жителей прибрежных населённых пунктов провести ночь в укрытии или воспользоваться правилом двух стен.
- 6 марта в Никополе в результате российского артобстрела был разрушен гипермаркет "Эпицентр".
- В ночь на 10 марта оккупационные российские войска нанесли воздушные удары по Мирнограду Донецкой области. Спикер ОСГВ "Таврия" заявил, что захватчики использовали новые авиационные бомбы при обстреле Мирнограда.
- В Донецкой области из-за российской атаки дронами Shahed по Доброполью погибли два человека, в городе Часов Яр из-за российского артобстрела погиб пожилой мужчина. В результате ночного удара по Доброполью получили разрушения два административных здания, начались пожары – один удалось потушить, другой продолжают ликвидировать.
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