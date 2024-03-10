Нічна атака по Добропіллю: пошкоджено адмінбудівлі, триває гасіння пожежі – фото

Раніше повідомлялося про атаку "шахедів" та двох загиблих унаслідок удару окупантів

Фото: ДСНС

Унаслідок нічного удару РФ по Добропіллю Донецької області зазнали руйнувань дві адміністративні будівлі, здійнялися пожежі - одну вдалося загасити, іншу продовжують ліквідовувати. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"Сьогодні вночі ворог вдарив по місту Добропілля, руйнувань зазнали дві адміністративні будівлі міста. Відбулося часткове руйнування будівель із подальшим загорянням меблів та будівельних конструкцій", – пише ДСНС.

Станом на 17:44, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу в одній із будівель на площі 450 квадратних метрів та локалізувати вогонь у другій будівлі на площі 300 кв. м – там триває ліквідація загоряння.

Російські загарбники вдарили по Добропіллю дронами-камікадзе типу Shahed, унаслідок атаки загинуло двоє людей, повідомляв голова Донецької обладміністрації раніше.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 10 березня окупаційні російські війська завдали повітряних ударів по Мирнограду Донецької області.

Речник ОСУВ "Таврія" заявив, що загарбники використали нові авіаційні бомби під час обстрілу Мирнограда.

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