Ночная атака по Доброполью: повреждены админздания, продолжается тушение пожара – фото

Ранее сообщалось об атаке "шахедов" и двух погибших в результате удара оккупантах

Фото: ГСЧС

В результате ночного удара РФ по Доброполью Донецкой области потерпели разрушения два административных здания, начались пожары – один удалось потушить, другой продолжают ликвидировать. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"Сегодня ночью враг ударил по городу Доброполье, разрушения получили два административных здания города. Произошло частичное разрушение зданий с последующим возгоранием мебели и строительных конструкций", – пишет ГСЧС.

По состоянию на 17:44, спасателям удалось ликвидировать пожар в одном из зданий на площади 450 квадратных метров и локализовать огонь во втором здании на площади 300 кв. м – там продолжается ликвидация возгорания.

Российские захватчики ударили по Доброполью дронами-камикадзе типа Shahed, в результате атаки погибли два человека, сообщал глава Донецкой обладминистрации ранее.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 10 марта оккупационные российские войска нанесли воздушные удары по Мирнограду Донецкой области.

Спикер ОСГВ "Таврия" заявил, что захватчики использовали новые авиационные бомбы при обстреле Мирнограда.

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