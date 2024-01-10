Росіяни вперше атакували Нікополь дронами з камерами нічного бачення – фото

Такі дрони окупанти вже тривалий час використовують на фронті

Фото: Євген Євтушенко

Російські окупаційні війська вперше за період великої війни атакували Нікополь Дніпропетровської області безпілотниками з камерами нічного бачення. Про це повідомили представники місцевої влади.

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"Пізно ввечері росіяни атакували Нікополь за допомогою БпЛА-камікадзе. Вечірня атака БпЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення", – написав голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

За його словами, подібні дрони вже довгий час використовують окупанти на фронті, але на території району це перший випадок.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що внаслідок обстрілу в Нікополі пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. Обійшлося без постраждалих.

Фото: Євген Євтушенко

Вранці 8 січня 2024 року Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. У Хмельницькій області внаслідок удару є прильоти.

У Кривому Розі після ракетного удару вранці 8 січня без світла залишилися 15 000 абонентів, також пошкоджено торговий центр та понад 20 приватних будинків, є пошкодження у Новомосковську.

Головком ЗСУ Залужний заявив, що Росія атакувала Україну "Кинджалами", Х-22, С-300, Х-101, "Іскандерами" та Х-31, відомо про 33 прильоти. Балістику противник застосував у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

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