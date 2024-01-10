Россияне впервые атаковали Никополь дронами с камерами ночного видения – фото

Такие дроны оккупанты уже долгое время используют на фронте

Фото: Евгений Евтушенко

Российские оккупационные войска впервые за период войны атаковали Никополь Днепропетровской области беспилотниками с камерами ночного видения. Об этом сообщили представители местных властей.

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"Поздним вечером россияне атаковали Никополь с помощью БпЛА-камикадзе. Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения", — написал глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

По его словам, подобные дроны уже долгое время используют оккупанты на фронте, но на территории района это первый случай.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что в результате обстрела в Никополе повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение и линия электропередач. Обошлось без пострадавших.

Фото: Евгений Евтушенко

Утром 8 января 2024 года Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Хмельницкой области в результате удара есть прилеты.

В Кривом Роге после ракетного удара утром 8 января без света остались 15 000 абонентов, также поврежден торговый центр и более 20 частных домов, есть разрушения в Новомосковске.

Главком ВСУ Залужный заявил, что Россия атаковала Украину "Кинжалами", Х-22, С-300, Х-101, "Искандерами" и Х-31, известно о 33 прилетах. Баллистику противник применил в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

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