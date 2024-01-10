Атака Росії на Харків: у дитячому оздоровчому центрі руйнування, все спопелено – фото
Увечері 9 січня російська окупаційна армія вдарила ракетами типу С-300 по Харкову, руйнувань зазнав оздоровчий дитячий центр. Глава ОВА Олег Синєгубов опублікував наслідки чергової атаки загарбників.
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За його словами, ракети Росія запускала з району Бєлгорода, влучання відбулося близько 23:00.
Зафіксовано пошкодження території та будівель дитячого оздоровчого центру.
Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. Синєгубов заявив, що обійшлося без жертв.
- Вранці 8 січня 2024 року Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. У Хмельницькій області внаслідок удару є прильоти.
- У Кривому Розі після ракетного удару вранці 8 січня без світла залишилося 15 000 абонентів, також пошкоджено торговий центр та понад 20 приватних будинків, є пошкодження у Новомосковську.
- Головком ЗСУ Залужний заявив, що Росія атакувала Україну "Кинджалами", Х-22, С-300, Х-101, "Іскандерами" та Х-31, відомо про 33 прильоти. Балістику противник застосував у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
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