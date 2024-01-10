Атака РФ на Харьков: в детском оздоровительном центре разрушения, все испепелено – фото
Вечером 9 января российская оккупационная армия ударила ракетами типа С-300 по Харькову, разрушения потерпел оздоровительный детский центр. Глава ОВА Олег Синегубов опубликовал последствия очередной атаки захватчиков.
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По его словам, ракеты Россия запускала из района Белгорода, попадание произошло около 23:00.
Зафиксированы повреждения территории и зданий детского оздоровительного центра.
Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. Синегубов заявил, что обошлось без жертв.
- Утром 8 января 2024 года Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Хмельницкой области в результате удара есть прилеты.
- В Кривом Роге после ракетного удара утром 8 января без света осталось 15 000 абонентов, также поврежден торговый центр и более 20 частных домов, повреждены в Новомосковске.
- Главком ВСУ Залужный заявил, что Россия атаковала Украину "Кинжалами", Х-22, С-300, Х-101, "Искандерами" и Х-31, известно о 33 прилетах. Баллистику противник применил в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.
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