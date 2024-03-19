РФ била по Харьковской области, предварительно, ракетой Х-59 и "Ураганами" – фото

Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские военные нанесли удары по Харьковской области: предварительно, били авиационной ракетой Х-59 и из систем "Ураган". Есть повреждения, травмирован полицейский, сообщила областная прокуратура.

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Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – до двенадцати лет тюрьмы.

По данным следствия, Вооруженные силы РФ около 16:30 нанесли ракетный удар по селу Мокрая Ракитная в Харьковском районе – повреждено имущество агропредприятия, в том числе солнечные панели.

Предварительно, оккупанты били высокоточной авиационной ракетой Х-59.

Через час, около 17:30, оккупанты в очередной раз обстреляли город Купянск – повреждены жилые дома, травмирован полицейский, сообщили в облпрокуратуре.

По предварительным данным, захватчики нанесли удары из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Ведомство добавляет фото с обломками российских боеприпасов и изуродованными солнечными панелями.

СПРАВКА Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

13 февраля захватчики запустили в направлении Одессы Х-59 – обломки ракеты захватчиков повредили недострой и остекление нескольких многоэтажек в прибрежной зоне.

4 марта украинские защитники уничтожили Х-59, которую оккупанты запустили в направлении Днепра.

7 марта россияне в очередной раз ударили по Купянску, в результате чего погибли два человека.

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