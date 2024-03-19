РФ била по Харьковской области, предварительно, ракетой Х-59 и "Ураганами" – фото
Российские военные нанесли удары по Харьковской области: предварительно, били авиационной ракетой Х-59 и из систем "Ураган". Есть повреждения, травмирован полицейский, сообщила областная прокуратура.
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – до двенадцати лет тюрьмы.
По данным следствия, Вооруженные силы РФ около 16:30 нанесли ракетный удар по селу Мокрая Ракитная в Харьковском районе – повреждено имущество агропредприятия, в том числе солнечные панели.
Предварительно, оккупанты били высокоточной авиационной ракетой Х-59.
Через час, около 17:30, оккупанты в очередной раз обстреляли город Купянск – повреждены жилые дома, травмирован полицейский, сообщили в облпрокуратуре.
По предварительным данным, захватчики нанесли удары из реактивных систем залпового огня "Ураган".
Ведомство добавляет фото с обломками российских боеприпасов и изуродованными солнечными панелями.
- 13 февраля захватчики запустили в направлении Одессы Х-59 – обломки ракеты захватчиков повредили недострой и остекление нескольких многоэтажек в прибрежной зоне.
- 4 марта украинские защитники уничтожили Х-59, которую оккупанты запустили в направлении Днепра.
- 7 марта россияне в очередной раз ударили по Купянску, в результате чего погибли два человека.
Читайте также: РФ ударила тяжелой артиллерией и дронами в Никопольском районе – есть разрушения: фото