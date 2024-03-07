Росія вгатила по Куп’янську з реактивної артилерії: вбила двох людей
Російські окупанти в черговий раз вдарили по Куп’янську Харківської області, в результаті чого загинули дві людини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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За попередньою інформацією, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню.
Загинули двоє цивільних людей – чоловік та жінка, їхні дані встановлюються.
Також, за даними глави ОВА, пошкоджено житлові будинки, є загоряння автомобіля, триває розбір завалів.
- 3 березня військові РФ вперше завдали удару по Куп’янську керованою авіаційною бомбою з касетним зарядом.
- 7 березня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову та обов’язкову евакуацію дітей із Великобурлуцької та Вільхуватської громад.
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