Росія вгатила по Куп’янську з реактивної артилерії: вбила двох людей

Розбір завалів триває, відомо про загибель чоловіка і жінки

Ілюстративне фото: Міноборони РФ

Російські окупанти в черговий раз вдарили по Куп’янську Харківської області, в результаті чого загинули дві людини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За попередньою інформацією, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню.

Загинули двоє цивільних людей – чоловік та жінка, їхні дані встановлюються.

Також, за даними глави ОВА, пошкоджено житлові будинки, є загоряння автомобіля, триває розбір завалів.

3 березня військові РФ вперше завдали удару по Куп’янську керованою авіаційною бомбою з касетним зарядом.

7 березня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову та обов’язкову евакуацію дітей із Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

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