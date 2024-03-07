Росія вгатила по Куп’янську з реактивної артилерії: вбила двох людей
Ілюстративне фото: Міноборони РФ

Російські окупанти в черговий раз вдарили по Куп’янську Харківської області, в результаті чого загинули дві людини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню.

Загинули двоє цивільних людей – чоловік та жінка, їхні дані встановлюються.

Також, за даними глави ОВА, пошкоджено житлові будинки, є загоряння автомобіля, триває розбір завалів.

Читайте також: Голова Харківської ОВА: Треба раз поїхати до Куп'янська, щоб зрозуміти – бруківка почекає

війнаобстрілХарківська областьКуп'янськ