Россия ударила по Купянску из реактивной артиллерии: убила двух человек

Разбор завалов продолжается, известно о гибели мужчины и женщины

Иллюстративное фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Купянску Харьковской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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По предварительной информации, россияне применили реактивные системы залпового огня.

Погибли двое гражданских – мужчина и женщина, их данные устанавливаются.

Также, по данным главы ОВА, повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля, идет разбор завалов.

3 марта военные РФ впервые нанесли удар по Купянску управляемой авиационной бомбой с кассетным зарядом.

7 марта Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной и обязательной эвакуации детей из Великобурлукской и Ольховатской общин.

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