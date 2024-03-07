Россия ударила по Купянску из реактивной артиллерии: убила двух человек
Иллюстративное фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Купянску Харьковской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительной информации, россияне применили реактивные системы залпового огня.

Погибли двое гражданских – мужчина и женщина, их данные устанавливаются.

Также, по данным главы ОВА, повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля, идет разбор завалов.

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