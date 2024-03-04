Синєгубов: Росія вперше вдарила по Куп’янську авіабомбою з касетним зарядом

Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

Російські військові 3 березня вперше завдали удару по Куп’янську керованою авіаційною бомбою з касетним зарядом. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, за минулу добу окупанти обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, вперше РФ вдарила по місту Куп’янськ КАБом з касетним зарядом. Це збільшує зону ураження, тому ще більше цивільного населення може постраждати, зазначив Синєгубов.

"У Куп’янську ситуація стабільна вже вісім місяців, місто фактично щодня перебуває під ворожим вогнем, звідти триває евакуація. Ми вже вивезли з Куп’янського напрямку майже 29 000 людей, з яких 869 – діти. Плануємо вивезти ще 1500 людей", – сказав начальник Харківської ОВА.

ДОВІДКА. Касетні засоби ураження – це снаряди, ракети або бомби, які складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі й розкидають багато малокаліберних бомб на великій території. Вони вирізняються широким спектром дії та призначені для ураження живої сили або ліквідації колони військової техніки. У 2008 році такі засоби ураження були заборонені конвенцією про касетні боєприпаси. Вони належать до категорії зброї, яка завдає надмірних ушкоджень або має невибіркову дію. Документ ратифікували такі держави, як Канада, Велика Британія і Японія. Україна, США та Росія не ратифікували цю конвенцію.

1 березня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Куп’янський напрямок залишається одним з найгарячіших. Противник продовжує наступальні дії в районі населеного пункту Синьківка.

В той же день в ЗСУ заявили, що у час весняного бездоріжжя Україна може використати час для підготовки резервів й ресурсів та обладнання оборонних споруд на Лимано-Куп'янському напрямку.

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