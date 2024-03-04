Синегубов: Россия впервые ударила по Купянску авиабомбой с кассетным зарядом

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Российские военные 3 марта впервые нанесли удар по Купянску управляемой авиационной бомбой с кассетным зарядом. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, за минувшие сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области. В частности, впервые РФ ударила по городу Купянск КАБом с кассетным зарядом. Это увеличивает зону поражения, поэтому еще больше гражданских может пострадать, отметил Синегубов.

"В Купянске ситуация стабильная уже восемь месяцев, город фактически ежедневно находится под вражеским огнем, оттуда идет эвакуация. Мы уже вывезли с Купянского направления почти 29 000 человек, из которых 869 – дети. Планируем вывезти еще 1500 человек", – сказал начальник Харьковской ОВА.

СПРАВКА. Кассетные боеприпасы – это снаряды, ракеты или бомбы, состоящие из открывающихся в воздухе контейнеров, разбрасывающих много малокалиберных бомб на большой территории. Они отличаются широким спектром действия и предназначены для поражения живой силы или ликвидации колонны военной техники. В 2008 году такие средства поражения были запрещены конвенцией о кассетных боеприпасах. Они относятся к категории оружия, которое наносит чрезмерные повреждения или имеет неизбирательное действие. Документ подписали и ратифицировали такие государства, как Канада, Великобритания и Япония. Украина, США и Россия не ратифицировали эту конвенцию.

1 марта в ОСУО "Хортица" сообщили, что Купянское направление остается одним из самых горячих. Противник продолжает наступательные действия в районе населенного пункта Синьковка.

В тот же день в ВСУ заявили, что во время весеннего бездорожья Украина может использовать время для подготовки резервов и ресурсов и оборудования оборонных сооружений на Лимано-Купянском направлении.

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