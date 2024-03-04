ЗСУ: Росія скидає десятки КАБів на день, попри результати зі знищення Су-34

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Російська армія знизила активність ударів керованими авіаційними бомбами, але все одно продовжуються щоденні бомбардування по всьому фронту. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ситуація змінюється, ворог робить висновки й поводиться обережніше.

"Але літаки знову завдають ударів, скидають десятки керованих авіаційних бомб із різних напрямків. Активність авіації з КАБами знизилася, але ці удари продовжуються", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що літаків далекого радіолокаційного виявлення та спостереження А-50 вже сім днів не видно в повітрі.

"У РФ заявили, що відновлюватимуть літаки на зберіганні, вони їм потрібні для планування ударів і розвідки", – заявив військовий.

29 лютого Сили оборони збили три літаки РФ. Вранці стало відомо, що збито один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше командувач ПС Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

1 березня поблизу Маріуполя було збито літак РФ, який намагався бити по українських позиціях керованими авіаційними бомбами.

Воїни Повітряних сил 2 березня завдали ударів ще по двох російських літаках, вдалося збити Су-34.

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