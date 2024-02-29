ЗСУ збили ще один Су-34 на сході. Ці літаки бомбардують українські позиції КАБами
Українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За його словами, літак було знищено у ніч проти 29 лютого на сході.
"Перемога на землі – кується у небі", – заявив Олещук.
Росіяни застосовують Су-34 для ударів керованими авіаційними бомбами по позиціях Сил оборони.
Вранці 27 лютого Олещук повідомляв, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.
20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".
- 17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34.
- 19 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що українські військові збили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.
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