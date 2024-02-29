ВСУ сбили еще один Су-34 на востоке. Эти самолеты бомбят украинские позиции КАБами

Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)

Украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

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По его словам, самолет был уничтожен в ночь на 29 февраля на востоке.

"Победа на земле – куется в небе", — заявил Олещук.

Россияне применяют Су-34 для ударов управляемыми авиационными бомбами по позициям Сил обороны.

СПРАВКА Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия благодаря высоким боевым качествам, позволяющим вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми истребителями противника на равных условиях. Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия благодаря высоким боевым качествам, позволяющим вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми истребителями противника на равных условиях.

Утром 27 февраля Олещук сообщал о том, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34.

19 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

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