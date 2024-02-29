ВСУ сбили еще один Су-34 на востоке. Эти самолеты бомбят украинские позиции КАБами
Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)

Украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

По его словам, самолет был уничтожен в ночь на 29 февраля на востоке. 

"Победа на земле – куется в небе", — заявил Олещук.

Россияне применяют Су-34 для ударов управляемыми авиационными бомбами по позициям Сил обороны.

СПРАВКА
Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия благодаря высоким боевым качествам, позволяющим вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми истребителями противника на равных условиях.

Утром 27 февраля Олещук сообщал о том, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

  • 17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
  • Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34.
  • 19 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

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