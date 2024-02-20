Збиття Су-34 та Су-35С знизило активність авіації РФ. ЗСУ: Вже так нахабно себе не поводять

Речник командування ПС ЗСУ Ігнат вважає, що противник розуміє, що його можуть дістати, й "вже так нахабно себе не ведуть"

Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".

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Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збиті літаки скидали керовані авіаційні бомби по позиціях Сил оборони.

Ігнат зазначив, що на північному, на південному та на східному напрямках після падіння російських літаків – певний період окупанти не наважуються підлітати ближче.

"А чим ближче підлітає літак із керованими авіабомбами під крилами, тим далі ті бомби можуть летіти вглиб нашої оборони", – зазначив він.

На його думку, противник розуміє, що його можуть дістати, й "вже так нахабно вони себе не ведуть й літають менше".

"Особливо вчора активність ворожої авіації була значно й значно меншою", – додав Ігнат.

Також він додав, що Повітряні сили мають інструменти, щоб діставати ворога на великих відстанях, однак таких інструментів потрібно значно більше.

Вчора командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що російські винищувачі Су-34 та Су-35С були збиті в районі Маріуполя.

Місце знищення Су-34 (Фото: Микола Олещук/Telegram)

17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34, вже третій за останні два дні.

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