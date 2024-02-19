Знищення Су-34 та Су-35С. Командувач Повітряних сил показав карту, де збили літаки

Олещук заявив, що російські рятувальники доповіли, що льотчик Су-35С "дрейфує обличчям у воду"

Винищувач Су-35 (Фото: ресурс окупантів)

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що російські винищувачі Су-34 та Су-35С були збиті в районі Маріуполя. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, російські рятувальники доповіли, що льотчик Су-35С "дрейфує обличчям у воду" в Азовському морі.

Він опублікував карту, на якій видно, що Су-34 було знищено на північний схід від Маріуполя.

Місце знищення Су-34 (Фото: Микола Олещук/Telegram)

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що збиті літаки скидали керовані авіаційнині бомби по позиціях Сил оборони.

17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34, вже третій за останні два дні.

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