Знищення Су-34 та Су-35С. Командувач Повітряних сил показав карту, де збили літаки
Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що російські винищувачі Су-34 та Су-35С були збиті в районі Маріуполя. Про це він повідомив у Telegram.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, російські рятувальники доповіли, що льотчик Су-35С "дрейфує обличчям у воду" в Азовському морі.
Він опублікував карту, на якій видно, що Су-34 було знищено на північний схід від Маріуполя.
Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що збиті літаки скидали керовані авіаційнині бомби по позиціях Сил оборони.
- 17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
- Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34, вже третій за останні два дні.
Читайте також: Z-канали показали фото одного зі збитих на півдні Су-34. Говорять про нібито ЗРК Patriot