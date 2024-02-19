Уничтожение Су-34 и Су-35С. Командующий Воздушных сил показал карту, где сбили самолеты

Олещук заявил, что российские спасатели доложили, что летчик Су-35С "дрейфует лицом в воду"

Истребитель Су-35 (Фото: ресурс оккупантов)

Командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил, что российские истребители Су-34 и Су-35С были сбиты в районе Мариуполя. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, российские спасатели доложили, что летчик Су-35С "дрейфует лицом в воду" в Азовском море.

Он опубликовал карту, на которой видно, что Су-34 был уничтожен на северо-восток от Мариуполя.

Место уничтожения Су-34 (Фото: Микола Олещук/Telegram)

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что сбитые самолеты сбрасывали управляемые авиационные бомбы по позициям Сил обороны.

17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34, уже третий за последние два дня.

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