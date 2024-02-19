Уничтожение Су-34 и Су-35С. Командующий Воздушных сил показал карту, где сбили самолеты
Командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил, что российские истребители Су-34 и Су-35С были сбиты в районе Мариуполя. Об этом он сообщил в Telegram.
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По его словам, российские спасатели доложили, что летчик Су-35С "дрейфует лицом в воду" в Азовском море.
Он опубликовал карту, на которой видно, что Су-34 был уничтожен на северо-восток от Мариуполя.
Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что сбитые самолеты сбрасывали управляемые авиационные бомбы по позициям Сил обороны.
- 17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
- Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34, уже третий за последние два дня.
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