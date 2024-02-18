Силы обороны сбили российский бомбардировщик Су-34

Командующий Воздушными силами сообщил, что Силы обороны сбили еще один российский бомбардировщик Су-34

Су-34 (Иллюстративное фото: Oleg Belyakov, CC BY-SA 3.0 GFDL 1.2, via Wikimedia Commons)

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34, уже третий за последние два дня.

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"У московитов снова "потерь нет". Сегодня, около 6:00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу", — говорится в Telegram-канале командующего.

Он поблагодарил подразделения Воздушных сил за успешную боевую работу.

Кроме самолета, они сбили 12 ударных БПЛА Shahed-136/131, а также авиационную ракету Х-59.