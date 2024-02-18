Силы обороны сбили российский бомбардировщик Су-34
Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34, уже третий за последние два дня.
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"У московитов снова "потерь нет". Сегодня, около 6:00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу", — говорится в Telegram-канале командующего.
Он поблагодарил подразделения Воздушных сил за успешную боевую работу.
Кроме самолета, они сбили 12 ударных БПЛА Shahed-136/131, а также авиационную ракету Х-59.
- С начала 2024 года россияне потеряли семь самолетов (из попавших в сводки Генерального штаба), из них четыре – за последние два дня.
- 17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
- Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для них – это очень серьезно.