Сили оборони збили російський бомбардувальник Су-34

Командувач Повітряних сил повідомив, що Сили оборони збили ще один російський бомбардувальник Су-34

Су-34 (Ілюстративне фото: Oleg Belyakov, CC BY-SA 3.0 GFDL 1.2, via Wikimedia Commons)

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34, вже третій за останні два дні.

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"У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6:00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу", – йдеться в Telegram-каналі командувача.

Він подякував підрозділам Повітряних сил за успішну бойову роботу.

Крім літака, вони збили 12 ударних БпЛА Shahed-136/131, а також авіаційну ракету Х-59.