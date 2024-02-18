Сили оборони збили російський бомбардувальник Су-34
Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34, вже третій за останні два дні.
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"У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6:00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу", – йдеться в Telegram-каналі командувача.
Він подякував підрозділам Повітряних сил за успішну бойову роботу.
Крім літака, вони збили 12 ударних БпЛА Shahed-136/131, а також авіаційну ракету Х-59.
- З початку 2024 року росіяни втратили сім літаків (з тих, які потрапили до зведень Генерального штабу), з них чотири – за останні два дні.
- 17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
- Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для них – це дуже серйозно.