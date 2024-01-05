ЗСУ: Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака – це дуже серйозно

Ігнат заявив, що у 2023 році Росія зробила партію винищувачів-бомбардувальників Су-34 із двох-трьох штук

Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія продовжує виробляти винищувачі-бомбардувальники Су-34, однак у малій кількості через санкції. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, втрата кожного літака — це дуже серйозно.

"Виробництво займає великий час, особливо в умовах санкцій. Їм потрібні імпортні комплектуючі, на жаль, вони продовжують виробництво. Минулого року вони виготовили партію з двох-трьох Су-34, сподіватимемося, що знищувати ми будемо більше, ніж РФ здатна виробляти", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що Су-34 – це сучасний літак, з якого росіяни скидають керовані авіаційні бомби та ракети типу Х-59.

"Разом із Су-35 – це найсучасніший літак росіян", — заявив військовий.

Раніше українські спецслужби в ніч проти 4 січня знищили винищувач Су-34 на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську.

ДОВІДКА Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині із зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневровий повітряний бій із будь-якими винищувачами противника на рівних умовах. Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині із зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневровий повітряний бій із будь-якими винищувачами противника на рівних умовах.

22 грудня командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.

Гнат про трьох збитих Су-34: Відмінна операція, давно вони не потрапляли до нашої статистики.

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