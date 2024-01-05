ЗСУ: Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака – це дуже серйозно
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія продовжує виробляти винищувачі-бомбардувальники Су-34, однак у малій кількості через санкції. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, втрата кожного літака — це дуже серйозно.
"Виробництво займає великий час, особливо в умовах санкцій. Їм потрібні імпортні комплектуючі, на жаль, вони продовжують виробництво. Минулого року вони виготовили партію з двох-трьох Су-34, сподіватимемося, що знищувати ми будемо більше, ніж РФ здатна виробляти", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що Су-34 – це сучасний літак, з якого росіяни скидають керовані авіаційні бомби та ракети типу Х-59.
"Разом із Су-35 – це найсучасніший літак росіян", — заявив військовий.
Раніше українські спецслужби в ніч проти 4 січня знищили винищувач Су-34 на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську.
- 22 грудня командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.
- Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.
- Гнат про трьох збитих Су-34: Відмінна операція, давно вони не потрапляли до нашої статистики.
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