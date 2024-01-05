ВСУ: Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета — это очень серьезно

Игнат заявил, что в 2023 году Россия произвела партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 из двух-трех штук

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия продолжает производить истребители-бомбардировщики Су-34, однако в малом количестве из-за санкций. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, потеря каждого самолета — это очень серьезно.

"Производство занимает большое время, особенно в условиях санкций. Им нужны импортные комплектующие, к сожалению, они продолжают производство. В прошлом году они изготовили партию из двух-трех Су-34, будем надеяться, что уничтожать мы будем больше, чем РФ способна производить", — сказал Игнат.

Он отметил, что Су-34 — это современный самолет, с которого россияне сбрасывают управляемые авиационные бомбы и ракеты типа Х-59.

"Вместе с Су-35 — это самый современный самолет россиян", — заявил военный.

Ранее украинские спецслужбы в ночь на 4 января уничтожили истребитель Су-34 на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске.

СПРАВКА Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия из-за высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми истребителями противника на равных условиях. Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия из-за высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми истребителями противника на равных условиях.

22 декабря командующий Воздушными силами Олещук заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.

Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.

Игнат о трех сбитых Су-34: Отличная операция, давно они не попадали в нашу статистику.

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