Атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області була спецоперацією СБУ та ЗСУ – джерело
Сьогоднішня атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області була спільною спецоперацією СБУ та ЗСУ, повідомив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах.
Як повідомив співрозмовник LIGA.net, аеродром був важливою ціллю, оскільки там розміщено 559 бомбардувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил Росії.
За його даними, на аеродромі в момент удару знаходилося до 20 літаків СУ-34, там же розміщувалися три станції радіолокації та інша техніка.
"Атакували аеродром безпілотниками. І хоча в Росії уже традиційно встигли заявити, що всі БПЛА було збито, в реальності СБУ разом із ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки", – зазначає джерело.
Раніше міністерство оборони РФ заявило про "знищення та перехоплення" в ніч на 17 грудня 33 безпілотників над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. Ціллю принаймні частини їх був військовий аеродром біля Морозовська Ростовської області.
- Росія в ніч проти 17 грудня атакувала Україну двома десятками ударних безпілотників типу Shahed та двома ракетами. Усі безпілотники та одну ракету вдалося збити, ще одна не влучила.