Атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області була спецоперацією СБУ та ЗСУ – джерело

Сьогоднішня атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області була спецоперацією СБУ та ЗСУ, там розміщено 559 бомбардувальний авіаполк ВКС РФ

Фото - соцмережі окупантів

Сьогоднішня атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області була спільною спецоперацією СБУ та ЗСУ, повідомив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах.

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Як повідомив співрозмовник LIGA.net, аеродром був важливою ціллю, оскільки там розміщено 559 бомбардувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил Росії.

За його даними, на аеродромі в момент удару знаходилося до 20 літаків СУ-34, там же розміщувалися три станції радіолокації та інша техніка.

"Атакували аеродром безпілотниками. І хоча в Росії уже традиційно встигли заявити, що всі БПЛА було збито, в реальності СБУ разом із ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки", – зазначає джерело.

Раніше міністерство оборони РФ заявило про "знищення та перехоплення" в ніч на 17 грудня 33 безпілотників над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. Ціллю принаймні частини їх був військовий аеродром біля Морозовська Ростовської області.