Атака на аэродром Морозовск в Ростовской области была спецоперацией СБУ и ВСУ – источник

Сегодняшняя атака на аэродром Морозовск в Ростовской области была спецоперацией СБУ и ВСУ, там размещен 559-й бомбардировочный авиаполк ВКС РФ

Фото - соцсети оккупантов

Сегодняшняя атака на аэродром Морозовск в Ростовской области была совместной спецоперацией СБУ и ВСУ, сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

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Как сообщил собеседник LIGA.net, аэродром был важной целью, поскольку там размещен 559-й бомбардировочный авиационный полк воздушно-космических сил России.

По его данным, на аэродроме в момент удара находилось до 20 самолетов СУ-34, там размещались три радиолокационных станции и другая техника.

"Атаковали аэродром беспилотниками. И хотя в России уже традиционно успели заявить, что все БПЛА были сбиты, на самом деле СБУ вместе с ВСУ нанесли врагу существенное поражение техники", – отмечает источник.

Ранее министерство обороны РФ заявило об "уничтожении и перехвате" в ночь на 17 декабря 33 беспилотников над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Целью по крайней мере части из них был военный аэродром возле Морозовска Ростовской области.