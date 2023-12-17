В России ночью работала ПВО – сбивали беспилотники возле военного аэродрома

Фото: соцсети

Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении и перехвате силами и средствами ПВО в ночь на 17 декабря 33 беспилотников над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Целью по крайней мере части из них, скорее всего, был военный аэродром возле Морозовска Ростовской области, указывает издание Astra.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В российских пабликах публиковали видео сбивания беспилотников на подлете к нему. Там расположен 559 бомбардировочный гвардейский полк и стоят фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

Фото: Google Maps

Жители Морозовска в соцсетях писали, что звуки взрывов начались утром, в 04:20.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о сбивании беспилотников не только в Морозовском районе, но и возле Каменско-Шахтинского (ближе к границе с Украиной). Он рассказал, что атака была совершена беспилотниками самолетного типа и "большая часть беспилотников была уничтожена". Он также писал об отсутствии пострадавших.