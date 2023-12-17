У Росії вночі працювала ППО – збивали безпілотники біля військового аеродрому

Фото: соцмережі

Російське Міністерство оборони повідомило про знищення та перехоплення силами та засобами ППО в ніч проти 17 грудня 33 безпілотників над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. Ціллю принаймні частини з них, найімовірніше, був військовий аеродром біля Морозовська Ростовської області, вказує видання Astra.

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У російських пабліках публікували відео збиття безпілотників на підльоті до нього. Там розташований 559 бомбардувальний гвардійський полк і стоять фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34.

Фото: Google Maps

Жителі Морозовська у соцмережах писали, що звуки вибухів почалися вранці, о 04:20.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про збиття безпілотників не тільки в районі Морозовська, але й біля Каменська-Шахтинського (ближче до кордону з Україною). Він розказав, що атаку було здійснено безпілотниками літакового типу і "велику частину безпілотників було знищено". Він також писав про відсутність постраждалих.