Ночью в российском Челябинске на аэродроме "Шагол" сгорел истребитель Су-34, сообщал ранее собеседник LIGA.net в силовых структурах. Главное управление разведки Минобороны опубликовало кадры этой операции.

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На аэродроме "Шагол" базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2 смешанный авиаполк 21 смешанной авиадивизии Воздушно-космических сил РФ.

Разведчики сообщили: сгоревший боевой самолет числился в составе авиационного полка 21 смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ. Причины возгорания уточняются.

В опубликованном ролике виден поджог российской "сушки": пламя сначала угасает, но через несколько секунд снова разворачивается. Человек за кадром, вероятно, боец ГУР демонстрирует на камеру жест "крутости".

СПРАВКА Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия из-за высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми истребителями противника на равных условиях. Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия из-за высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми истребителями противника на равных условиях.

22 декабря командующий Воздушными силами Олещук заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.

Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.

Игнат о трех сбитых Су-34: Отличная операция, давно они не попадали в нашу статистику.

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