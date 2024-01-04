Аэродром в Челябинске. Разведка показала, как горел российский Су-34 – видео
Ночью в российском Челябинске на аэродроме "Шагол" сгорел истребитель Су-34, сообщал ранее собеседник LIGA.net в силовых структурах. Главное управление разведки Минобороны опубликовало кадры этой операции.
На аэродроме "Шагол" базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2 смешанный авиаполк 21 смешанной авиадивизии Воздушно-космических сил РФ.
Разведчики сообщили: сгоревший боевой самолет числился в составе авиационного полка 21 смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ. Причины возгорания уточняются.
В опубликованном ролике виден поджог российской "сушки": пламя сначала угасает, но через несколько секунд снова разворачивается. Человек за кадром, вероятно, боец ГУР демонстрирует на камеру жест "крутости".
- 22 декабря командующий Воздушными силами Олещук заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.
- Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.
- Игнат о трех сбитых Су-34: Отличная операция, давно они не попадали в нашу статистику.
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