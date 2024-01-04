Українські спецслужби влаштували диверсію на аеродромі у Челябінську. Згорів Су-34 — джерело

Су-34 на аеродромі "Шагол" (Фото: ресурс окупантів)

Українські спеціальні служби влаштували диверсію на військовому аеродромі "Шагол" у російському Челябінську — місто розташоване на Уралі. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силових органах.

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За його словами, у ніч проти 4 січня на аеродромі згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

Зазначається, що за цією операцією стоять українські спецслужби.

"Шагол" – це військовий аеродром поблизу Челябінська. На аеродромі базується 108 тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2 змішаний авіаполк 21 змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил РФ.

ДОВІДКА Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневровий повітряний бій з будь-якими винищувачами противника на рівних умовах. Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневровий повітряний бій з будь-якими винищувачами противника на рівних умовах.

22 грудня командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного із збитих російських літаків.

Ігнат про трьох збитих Су-34: Відмінна операція, давно вони не потрапляли до нашої статистики.

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