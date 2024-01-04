Украинские спецслужбы устроили диверсию на аэродроме в Челябинске. Сгорел Су-34 — источник
Дмитрий Гриниченко
Редактор новостей
Милана Головань
Редактор новостей LIGA.net
Украинские специальные службы устроили диверсию на военном аэродроме "Шагол" в российском Челябинске — город расположен на Урале. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовых органах.
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По его словам, в ночь на 4 января на аэродроме сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.
Отмечается, что за этой операцией стоят украинские спецслужбы.
"Шагол" – это военный аэродром вблизи Челябинска. На аэродроме базируется 108 тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2 смешанный авиаполк 21 смешанной авиадивизии Воздушно-космических сил РФ.
СПРАВКАСу-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.
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