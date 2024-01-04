Уночі в російському Челябінську на аеродромі "Шагол" згорів винищувач Су-34, повідомляв раніше співрозмовник LIGA.net у силових структурах. Головне управління розвідки Міноборони опублікувало кадри цієї операції.

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На аеродромі "Шагол" базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2 змішаний авіаполк 21 змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил РФ.

Розвідники повідомили: бойовий літак, що згорів, належав до складу авіаційного полку 21 змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Причини займання уточнюються.

В опублікованому ролику видно підпал російської "сушки": полум'я спочатку згасає, але за кілька секунд знов розгортається. Людина за кадром, імовірно, боєць ГУР, демонструє на камеру жест "крутості".

ДОВІДКА Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневровий повітряний бій з будь-якими винищувачами противника на рівних умовах. Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневровий повітряний бій з будь-якими винищувачами противника на рівних умовах.

22 грудня командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.

Ігнат про три збиті Су-34: Відмінна операція, давно вони не потрапляли до нашої статистики.

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