Аеродром у Челябінську. Розвідка показала, як горів російський Су-34 – відео
Уночі в російському Челябінську на аеродромі "Шагол" згорів винищувач Су-34, повідомляв раніше співрозмовник LIGA.net у силових структурах. Головне управління розвідки Міноборони опублікувало кадри цієї операції.
На аеродромі "Шагол" базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2 змішаний авіаполк 21 змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил РФ.
Розвідники повідомили: бойовий літак, що згорів, належав до складу авіаційного полку 21 змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Причини займання уточнюються.
В опублікованому ролику видно підпал російської "сушки": полум'я спочатку згасає, але за кілька секунд знов розгортається. Людина за кадром, імовірно, боєць ГУР, демонструє на камеру жест "крутості".
- 22 грудня командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.
- Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.
- Ігнат про три збиті Су-34: Відмінна операція, давно вони не потрапляли до нашої статистики.
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