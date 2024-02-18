Росія вночі атакувала дронами, була пожежа на об'єкті біля Полтави

У Полтавській області вночі чули вибухи. Голова обладміністрації розказав, що це були "шахеди"

Фото: командування Об'єднаних сил

Росія вночі атакувала Україну дронами. Відомо щонайменше про один пошкоджений об'єкт – у Полтавській області.

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"Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району. Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих", – розказав голова обладміністрації Філіп Пронін.

Дрони летіли з північно-східного напрямку.

У зоні відповідальності угруповання військ "Північ" на Чернігівському та Сумському напрямках збили 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, в тому числі п'ять – мобільними вогневими групами Сил оборони з великокаліберними кулеметами та зенітними гарматами.

За даними командування Повітряних сил, загалом було збито 12 "шахедів".