Росія вночі атакувала дронами, була пожежа на об'єкті біля Полтави
Росія вночі атакувала Україну дронами. Відомо щонайменше про один пошкоджений об'єкт – у Полтавській області.
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"Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району. Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих", – розказав голова обладміністрації Філіп Пронін.
Дрони летіли з північно-східного напрямку.
У зоні відповідальності угруповання військ "Північ" на Чернігівському та Сумському напрямках збили 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, в тому числі п'ять – мобільними вогневими групами Сил оборони з великокаліберними кулеметами та зенітними гарматами.
За даними командування Повітряних сил, загалом було збито 12 "шахедів".
- Кирило Буданов вважає, що дрони не принесуть вирішальної переваги на фронті ані Росії, ані Україні.
- Попри це, обидві сторони активно нарощують їхнє виробництво. Україна планує виготувати більше ніж мільйон дронів, ще стільки ж Україні пообіцяли надати партнери.