Россия ночью атаковала дронами, был пожар на объекте возле Полтавы.

В Полтавской области ночью слышали взрывы. Глава обладминистрации рассказал, что это были "шахеды"

Фото: командование Объединенных сил

Россия ночью атаковала Украину дронами. Известно как минимум об одном поврежденном объекте – в Полтавской области.

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"Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района. Это привело к пожару, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших", — рассказал глава обладминистрации Филипп Пронин.

Дроны летели с северо-восточного направления.

В зоне ответственности группировки войск "Север" на Черниговском и Сумском направлениях сбили 11 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, в том числе пять – мобильными огневыми группами Сил обороны с крупнокалиберными пулеметами и зенитными пушками.

По данным командования Воздушных сил, в целом было сбито 12 "шахедов".