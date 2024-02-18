Россия ночью атаковала дронами, был пожар на объекте возле Полтавы.
Россия ночью атаковала Украину дронами. Известно как минимум об одном поврежденном объекте – в Полтавской области.
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"Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района. Это привело к пожару, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших", — рассказал глава обладминистрации Филипп Пронин.
Дроны летели с северо-восточного направления.
В зоне ответственности группировки войск "Север" на Черниговском и Сумском направлениях сбили 11 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, в том числе пять – мобильными огневыми группами Сил обороны с крупнокалиберными пулеметами и зенитными пушками.
По данным командования Воздушных сил, в целом было сбито 12 "шахедов".
- Кирилл Буданов считает, что дроны не принесут решающего преимущества на фронте ни России, ни Украине.
- Несмотря на это, обе стороны активно наращивают их производство. Украина планирует изготовить более миллиона дронов, еще столько же Украине пообещали предоставить партнеры.